Saint-Gobain: dans le haut du CAC40 en 2024

(CercleFinance.com) - Signant une progression de près de 30% depuis le début de l'année, Saint-Gobain affiche à ce stade l'une des meilleures performances parmi les composantes d'un CAC40 qui présente pour l'heure un bilan négatif entre -2,5 et -3%.



'Dans un contexte économique mondial tendu, Saint-Gobain réalise une performance robuste grâce à une forte demande en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, stimulée par l'urbanisation et la croissance des marchés de la construction', expliquait Saxo Banque.



'Des acquisitions stratégiques, comme celle de Bailey, renforcent cette dynamique. Le groupe enregistre un EBITDA de 3,7 milliards d'euros avec une marge de 15%, illustrant sa résilience et sa rentabilité', poursuivait-elle dans une note parue ce mois-ci.



Parmi les séances fastes de l'année, le 26 avril a vu l'action grimper de près de 7% au lendemain d'un point d'activité trimestriel, à l'occasion duquel Saint-Gobain a assuré viser en 2024 une marge d'exploitation à deux chiffres, pour la quatrième année consécutive.



En novembre dernier, Oddo BHF a réaffirmé son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 95 à 110 euros pour tenir compte des données de marché, et estimant que les multiples de valorisation devraient continuer de se redresser.



'Nous restons globalement convaincus que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur. A environ sept fois en VE/EBITDA 2025, Saint-Gobain présente un potentiel de rattrapage important', jugeait alors l'analyste.





