Saint-Gobain: dans la Climate A List du CDP information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 08:20









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique figurer à nouveau dans la 'Climate A List' du CDP, distinction qui 'reflète l'importance accordée à la transparence dans la communication des données environnementales du groupe et à l'alignement de sa stratégie avec les objectifs de l'Accord de Paris'.



Au cours de l'année écoulée, le groupe a continué de déployer son innovation et son savoir-faire au service de ses engagements environnementaux et climatiques. À fin 2024, il a diminué son empreinte carbone de 34% en valeur absolue par rapport à 2017.



La notation du CDP résulte d'une évaluation annuelle de plus de 22.700 entreprises, sur la base de critères tels que l'exhaustivité de la divulgation et la gestion des risques environnementaux. Seulement 2% des entreprises évaluées reçoivent un 'A'.





