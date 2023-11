Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: contrat PPA avec Alpiq Energie France information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (PPA) d'une durée de 14 ans avec Alpiq Energie France, portant sur l'achat d'électricité produite par deux fermes solaires situées en Moselle.



Alpiq Energie France fournira ainsi plus de 500 GWh d'électricité solaire au groupe de matériaux de construction pendant la durée du PPA. Grâce à cet accord, 11 usines françaises de Saint-Gobain seront alimentées à 100% en électricité solaire.



Ce contrat est le troisième PPA signé par Saint-Gobain en France. Ensemble, ces trois projets cumulés devraient représenter en 2024 une réduction de près de 10% des émissions de scope 2 du groupe en France, par rapport à 2017.





