Saint-Gobain : contrat d’achat d’électricité renouvelable en France avec TotalEnergies

" Saint-Gobain est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Réaliser cette ambition passe par la décarbonation de nos processus de production. Ce contrat avec TotalEnergies permet au groupe de franchir une étape supplémentaire vers cet objectif avec un approvisionnement fiable et continu en électricité renouvelable pour nos sites industriels. Avec ce PPA, associé aux trois autres signés par le groupe en France depuis 2021, 30% de l'électricité sera d'origine renouvelable en France d'ici 2027 ", a expliqué Swaroop Srinath, directeur des achats d'énergie de Saint-Gobain.

(AOF) - Saint-Gobain a signé avec TotalEnergies un contrat d’achat d’électricité renouvelable (PPA) pour alimenter les sites industriels du groupe en France. Ce contrat prendra effet en janvier 2026, pour un volume global de 875 GWh sur 5 ans. Le groupe énergétique fournira au spécialiste des matériaux de construction un volume d’électricité continu et constant sur la période de livraison, associé à des certificats d’origine en quantité équivalente, liés à la production de parcs éoliens ou solaires situés en France.

