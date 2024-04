Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: contraction de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 18:35









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en repli de 5,8% à données comparables, affecté par le recul de la construction neuve en Europe mais soutenu par la croissance des Amériques et de l'Asie-Pacifique.

A structure réelle, le CA enregistre un repli de 8,5%.



Dans ce contexte, le groupe met en avant des avancées stratégiques importantes avec les acquisitions de CSR Limited et Bailey, acteurs de référence dans la construction durable et légère sur les marchés à forte croissance de l'Australie et du Canada.

'Les processus préalables à la finalisation de ces opérations sont en cours', fait savoir Saint-Gobain.



Dans un environnement géopolitique et macroéconomique qui reste difficile, Saint-Gobain assure viser en 2024 une marge d'exploitation à deux chiffres, pour la quatrième année consécutive.







