Saint-Gobain: construction d'une nouvelle usine bas carbone information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé la construction d'une nouvelle usine bas carbone d'isolation en laine de roche au Royaume-Uni.



L'installation produira dans un premier temps 50 000 tonnes par an d'isolants en laine de roche haute performance destinés au marché britannique. L'usine pourrait par la suite doubler sa capacité à 100 000 tonnes par an.



'La nouvelle usine bénéficiera de technologies de pointe, notamment un four entièrement électrique alimenté par de l'électricité renouvelable. Cet investissement phare aidera les clients à réduire le carbone incorporé dans leurs projets de construction en diminuant l'empreinte CO2 (scope 1 et 2) de l'isolation en laine de roche' indique le groupe.



Ce projet s'inscrit dans l'engagement de Saint-Gobain à être zéro émission nette de carbone d'ici 2050.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 101,4000 EUR Euronext Paris +0,05%