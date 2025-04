Saint-Gobain ﻿confirme son objectif de marge d’exploitation supérieure à 11% pour 2025

(AOF) - A données réelles, au premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Saint-Gobain progresse de 3,2% à 11,7 milliards d’euros, avec un effet de change négatif de 0,4% (en plus forte baisse en fin de période), et un effet périmètre de +3,9% qui reflète principalement 4 acquisitions récentes renforçant le profil de croissance rentable de Saint-Gobain : CSR en Australie, Bailey au Canada, Cemix en Amérique latine et FOSROC en Inde et au Moyen-Orient. A données comparables, le chiffre d'affaires se repli de 0,3%, pénalisé par l’Europe (-2,2%).

Les volumes se stabilisent à jours comparables (-1,1% à jours réels), soit une nette amélioration séquentielle par rapport au quatrième trimestre 2024 (-2,6%).

"Les prix progressent de 0,8% grâce à une grande rigueur d'exécution dans un environnement de coûts globalement légèrement inflationniste, et à la valeur ajoutée que nos solutions complètes, durables et innovantes apportent à nos clients", souligne le spécialiste des matériaux de construction.

Sauf ralentissement majeur de la croissance mondiale lié aux perturbations géopolitiques, le groupe anticipe les tendances suivantes pour 2025. En Europe, il s'attend à une stabilisation en cours des marchés de la construction, avec une reprise progressive pays par pays attendue au second semestre.

Il prévoit un maintien d'un bon niveau d'activité en Amérique du Nord et en Amérique latine. En outre, sa croissance devrait être principalement tirée par l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'intégration de CSR en Australie. Il cible une croissance dynamique dans la chimie de la construction et une bonne tenue dans le segment Mobilité grâce à ses solutions à forte valeur ajoutée.

Saint-Gobain confirme viser en 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11%.

