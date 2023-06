Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: confirme ses objectifs de marge d'exploitation information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le Groupe confirme viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique ' Grow & Impact '.



Au premier semestre 2023, le Groupe anticipe une marge d'exploitation à deux chiffres.



Les résultats du premier semestre 2023 seront publiés le mercredi 26 juillet 2023, après bourse.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.89%