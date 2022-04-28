Saint-Gobain-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à €10,38 Mds
information fournie par Reuters28/04/2022 à 18:14
28 avril (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA SGOB.PA :
* NOUVEAU RECORD DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022
* CA AU T1 À EUR 12.00 MDS CONTRE EUR 10,38 MDS IL Y A UN AN
* CROISSANCE INTERNE TRÈS DYNAMIQUE DE +16,4% SUR DES MARCHÉS SOUS-JACENTS PORTEURS
* ACCÉLÉRATION DES PRIX PERMETTANT DE GÉNÉRER UN ÉCART PRIX-COÛTS POSITIF AU PREMIER TRIMESTRE
* INTENSIFICATION DU DÉPLOIEMENT DE NOS SOLUTIONS POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA DÉCARBONATION DANS TOUTES LES GÉOGRAPHIES
* PERSPECTIVES ASIE-PACIFIQUE : CROISSANCE DES MARCHÉS AVEC UNE POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE EN INDE ET UNE REPRISE PROGRESSIVE EN ASIE DU SUD-EST
* PERSPECTIVES CHINE: INCERTITUDES À COURT TERME COMPTE TENU DES RESTRICTIONS LIÉES AU CORONAVIRUS
* PERSPECTIVES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE: CROISSANCE DES MARCHÉS MALGRÉ DES INCERTITUDES SUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN EUROPE
* RUSSIE-UKRAINE: PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN UKRAINE, ET LA RUSSIE REPRÉSENTE ENVIRON 0,5% DU CA DU GROUPE EN 2021
* RUSSIE-UKRAINE: DEPUIS LE DÉBUT DU CONFLIT, TOUS LES PROJETS D’INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ ANNULÉS
* RUSSIE-UKRAINE: LES ACTIVITÉS LOCALES FONCTIONNENT DÉSORMAIS A MINIMA ET DE FAÇON AUTONOME
* RUSSIE-UKRAINE: PRÉPARÉ AVEC DIFFÉRENTS PLANS PERMETTANT DE LIMITER L’IMPACT D’UN SCÉNARIO D’ARRÊT COMPLET D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ RUSSE
* RUSSIE-UKRAINE: LES PAYS LES PLUS SENSIBLES AUX APPROVISIONNEMENTS EN GAZ RUSSE SONT AUJOURD’HUI L’ALLEMAGNE, LA POLOGNE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Texte original https://bit.ly/3LpyeZl Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Gdansk Newsroom)
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