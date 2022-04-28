 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
MAY 22 CAC 40 Index (10x)
6 486.50
+1.56%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
MAY 22 CAC 40 Index (10x)
6 486.50
+1.56%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saint-Gobain-Chiffre d'affaires au T1 en hausse à €10,38 Mds
information fournie par Reuters28/04/2022 à 18:14

28 avril (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA SGOB.PA :

* NOUVEAU RECORD DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2022

* CA AU T1 À EUR 12.00 MDS CONTRE EUR 10,38 MDS IL Y A UN AN

* CROISSANCE INTERNE TRÈS DYNAMIQUE DE +16,4% SUR DES MARCHÉS SOUS-JACENTS PORTEURS

* ACCÉLÉRATION DES PRIX PERMETTANT DE GÉNÉRER UN ÉCART PRIX-COÛTS POSITIF AU PREMIER TRIMESTRE

* INTENSIFICATION DU DÉPLOIEMENT DE NOS SOLUTIONS POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA DÉCARBONATION DANS TOUTES LES GÉOGRAPHIES

* PERSPECTIVES ASIE-PACIFIQUE : CROISSANCE DES MARCHÉS AVEC UNE POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE EN INDE ET UNE REPRISE PROGRESSIVE EN ASIE DU SUD-EST

* PERSPECTIVES CHINE: INCERTITUDES À COURT TERME COMPTE TENU DES RESTRICTIONS LIÉES AU CORONAVIRUS

* PERSPECTIVES SOLUTIONS DE HAUTE PERFORMANCE: CROISSANCE DES MARCHÉS MALGRÉ DES INCERTITUDES SUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE EN EUROPE

* RUSSIE-UKRAINE: PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN UKRAINE, ET LA RUSSIE REPRÉSENTE ENVIRON 0,5% DU CA DU GROUPE EN 2021

* RUSSIE-UKRAINE: DEPUIS LE DÉBUT DU CONFLIT, TOUS LES PROJETS D’INVESTISSEMENT ONT ÉTÉ ANNULÉS

* RUSSIE-UKRAINE: LES ACTIVITÉS LOCALES FONCTIONNENT DÉSORMAIS A MINIMA ET DE FAÇON AUTONOME

* RUSSIE-UKRAINE: PRÉPARÉ AVEC DIFFÉRENTS PLANS PERMETTANT DE LIMITER L’IMPACT D’UN SCÉNARIO D’ARRÊT COMPLET D’APPROVISIONNEMENT EN GAZ RUSSE

* RUSSIE-UKRAINE: LES PAYS LES PLUS SENSIBLES AUX APPROVISIONNEMENTS EN GAZ RUSSE SONT AUJOURD’HUI L’ALLEMAGNE, LA POLOGNE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Texte original https://bit.ly/3LpyeZl Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
Euronext Paris +1.15%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.