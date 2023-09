Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: cession d'une activité slovaque finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Slovaquie à Glasora, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs de son plan Grow & Impact.



'L'activité, qui opère une usine à Nitra-Chrenovà, a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en 2022 et emploie 150 collaborateurs', rappelle le fournisseur français de matériaux de construction.





