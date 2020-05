Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain cède toute sa participation dans Sika Reuters • 26/05/2020 à 19:13









SAINT-GOBAIN CÈDE TOUTE SA PARTICIPATION DANS SIKA PARIS (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé mardi la vente de l'intégralité de sa participation dans le chimiste suisse Sika, soit 10,75% du capital, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Cette participation était le fruit de l'accord conclu en mai 2018 avec Sika pour mettre fin à une longue bataille entre le groupe français, qui s'était entendu avec la famille Burkard pour lui racheter sa participation et prendre le contrôle du chimiste, et la direction de l'entreprise suisse, hostile à cette manoeuvre. Dans le cadre de cet accord, Saint-Gobain avait acquis indirectement cette participation en rachetant 100% des actions SWH à la famille Burkard. "A la suite de l'expiration de la période d'engagement de conservation d'une durée de deux ans convenue lors de l'accord de mai 2018 avec Sika, Saint-Gobain et SWH ont décidé de céder la participation dans Sika. Sika a choisi de ne pas exercer son droit de première offre sur les actions Sika détenues par SWH", déclare Saint-Gobain dans un communiqué, sans préciser le montant de l'opération. L'action Sika a clôturé à 177,85 francs mardi à la Bourse de Zurich. Les quelque 15,2 millions d'actions de la participation de Saint-Gobain correspondent donc à une valeur d'environ 2,7 milliards de francs (2,55 milliards d'euros). Citigroup et Lazard agissent en tant que conseils financiers de Saint-Gobain. (Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.25% SIKA SIX Swiss Exchange -0.89%