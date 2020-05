Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain Cède Sa Participation Dans Sika Reuters • 26/05/2020 à 18:48









26 mai (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA SGOB.PA : * SAINT-GOBAIN ANNONCE CÉDER SA PARTICIPATION DANS SIKA * SAINT-GOBAIN CÈDERA L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS SIKA D'ENVIRON 15,2 MILLIONS D'ACTIONS REPRÉSENTANT 10,75% DU CAPITAL DE SIKA AU MOYEN D'UN PLACEMENT PRIVÉ AUPRÈS D'INVESTISSEURS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.25% SIKA SIX Swiss Exchange -0.89%