Saint-Gobain cède sa distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques

Saint-Gobain SGOB.AP a annoncé vendredi la signature d'un accord avec Airvance Group portant sur la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.

Cette activité exploite 62 points de vente en Suède, en Norvège et au Danemark, sous les marques Bevego, Ventistål et Øland AIRFORCE, et a enregistré un chiffre d’affaires de 415 millions d’euros en 2025, selon un communiqué du groupe français.

La transaction devrait être finalisée d’ici fin mai, a précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)