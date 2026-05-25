Tennis: Wawrinka, éliminé au 1er tour, fait ses adieux à Roland-Garros

Open de France

par Vincent Daheron

Le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en ‌2015, a fait des adieux émouvants lundi au Grand Chelem parisien après son élimination au premier tour de ses derniers Internationaux de France par ​le Néerlandais Jesper de Jong (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) en un peu plus de trois heures de jeu.

Le triple vainqueur en Grand Chelem avait annoncé en décembre dernier que sa saison 2026 serait la dernière. À 41 ans, "Stan the man" disputait cette année son 21e Roland-Garros.

Initialement opposé au ​n°1 français Arthur Fils, avant que celui-ci ne déclare forfait samedi, Stan Wawrinka n'a pas profité d'une opposition en apparence plus abordable face au 106e joueur mondial.

Sur un court Simonne-Mathieu acquis ​à sa cause, celui qui a aussi été finaliste en 2017 a ⁠bataillé, comme à son habitude, malgré un physique déclinant et une chaleur assommante.

Pas assez réaliste sur ses balles de break (2/11), il ‌laisse Jesper de Jong rejoindre l'Italien Federico Cina au deuxième tour.

A l'issue de sa défaite, les organisateurs avaient prévu un hommage au natif de Lausanne, l'un des plus grands joueurs du XXIe siècle derrière le "big three" composé de ​son compatriote Roger Federer, de l'Espagnol Rafael Nadal ‌et du Serbe Novak Djokovic.

"C'est dur, je n'ai pas envie de vous dire au revoir ici", ⁠a-t-il dit, visiblement ému, au public parisien. "C'est grâce à des tournois comme ici que j'ai rêvé, que j'ai voulu être un joueur de tennis. C'est grâce à Roland-Garros que j'ai grandi avec l'objectif de pouvoir participer une fois."

Il aura fait bien mieux que seulement participer, soulevant en 2015 ⁠la coupe des Mousquetaires, son ‌deuxième titre majeur après l'Open d'Australie 2014 et avant l'US Open 2016.

Il avait alors écarté Roger Federer en quarts ⁠de finale puis Novak Djokovic en finale, qui courait encore après son premier sacre porte d'Auteuil pour compléter son Grand Chelem en carrière.

"J'AURAIS ‌RÊVÉ DE REJOUER ICI"

"J'ai voulu continuer, aller le plus loin possible, jusqu'à 41 ans, pour vivre des émotions comme aujourd'hui. ⁠J'ai eu la chance d'en vivre pendant très longtemps", a-t-il poursuivi. "On n'a jamais envie de dire ⁠au revoir quand on est passionné ‌par quelque chose, quand on a atteint ce rêve d'être joueur de tennis professionnel."

"Je sais que c'était la fin, j'ai tout donné pour ce ​sport, je sais que c'est le bon choix. J'aurais rêvé de pouvoir rejouer ‌ici, devant vous, mais malheureusement c'était mon dernier match à Roland-Garros."

Stan Wawrinka, réputé pour son soyeux revers à une main, a ensuite été félicité par certains des joueurs ​qu'il a côtoyés au cours de sa carrière.

"Bravo pour ta carrière et surtout à Roland-Garros, avec ta victoire. C'était quelque chose d'extraordinaire avec ta victoire en finale contre Novak (Djokovic)", s'est souvenu Roger Federer dans une vidéo diffusée sur les écrans du court Simonne-Mathieu.

Homme très apprécié ⁠sur le circuit, le Suisse n'a pas oublié d'inviter le public français à "mettre le feu pour Gaël (Monfils)", qui fait également ses adieux cette année au Grand Chelem parisien et qui est programmé lundi soir face à Hugo Gaston sur le court central.

Le Français a lui aussi eu quelques mots pour son compère : "Frérot, bravo pour tout ce que tu as fait. Pour moi, tu es un très, très grand champion, une légende de notre sport."

Stan Wawrinka, actuellement 113e à l'ATP, va poursuivre sa tournée d'adieux jusqu'à la fin de saison avant de ranger définitivement les raquettes.

(Reportage ​de Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)