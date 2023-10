Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : cassure des 53,5E, pullback sur 51,7E information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Saint Gobain valide définitivement la cassure du récent support des 53,5E (puis des 53E du 6/7) et il s'ensuit un pullback sur 51,7E.

Le prochain objectif devient le double-creux des 49,3E des 23 mars et 6 avril





