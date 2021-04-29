Saint-Gobain-CA en hausse au T1, perspectives pour 2021 confirmées
Reuters•29/04/2021 à 17:59
29 avril (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGOB.PA :
* CA AU T1 À EUR 10,38 MDS CONTRE EUR 9,36 MDS IL Y A UN AN
* LE GROUPE CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2021
* CROISSANCE INTERNE RECORD AU PREMIER TRIMESTRE 2021 : +14,3% VERSUS T1 2020 ET +9,0% VERSUS T1 2019
* FORTE PROGRESSION DES VOLUMES AU T1 À +11,7% VERSUS T1 2020 ET +5,8% VERSUS T1 2019, GRÂCE À UNE BONNE DYNAMIQUE DES MARCHÉS SOUS-JACENTS ET À DES GAINS DE PARTS DE MARCHÉ
* AU T1 EFFET DE CHANGE DE -3,8% ET EFFET PÉRIMÈTRE DE +0,4% VERSUS T1 2020
* EN 2021, LE GROUPE VISE UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES, AVEC UNE PROGRESSION DE LA MARGE D'EXPLOITATION DE PLUS DE 100 POINTS DE BASE PAR RAPPORT AUX 7,7% DE 2018 (DANS L'HYPOTHÈSE D'UN RETOUR AUX VOLUMES DE 2018)
* LE GROUPE EST IDÉALEMENT PLACÉ POUR BÉNÉFICIER DES PLANS DE RELANCE EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PARTOUT DANS LE MONDE QUI DEVRAIENT SOUTENIR LA CROISSANCE STRUCTURELLE DE SAINT-GOBAIN
Texte original: https://bit.ly/3t3hTQ3 Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Gdansk Newsroom)
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