Saint-Gobain: BNPA stable à un niveau record, le p.-d.g. est 'confiant' information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 18:20









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, Saint-Gobain affiche un résultat net part du Groupe en léger recul de 1,9 % à 1 629 ME, dans un contexte marqué par un environnement géopolitique incertain et des effets de change défavorables. Le bénéfice net courant reste quasiment stable à 1 797 ME (-1,3 %), tout comme le BNPA courant, maintenu à un niveau record de 3,63 E.



L'EBITDA atteint un sommet historique à 3 818 ME, en hausse de 4,5 %, soutenu par une solide performance opérationnelle. Le résultat d'exploitation progresse de 1,9 % à 2 803 ME, portant la marge à un nouveau record de 11,8 %. Le chiffre d'affaires s'élève à 23,85 MdsE, en hausse de 3,4 % en monnaies locales, malgré un effet change négatif de 2,8 %.



Le free cash flow recule de 11 % à 2 190 ME, avec un taux de conversion en baisse à 63 %, affecté par une hausse des investissements industriels (+22 %, à 711 ME), notamment dans les zones en forte croissance telles que l'Asie et la chimie de la construction.



Malgré une légère baisse en Amérique du Nord, les zones émergentes, particulièrement l'Inde (+10 %), le Mexique (+10,4 %) et l'Asie du Sud-Est (+3,9 %), tirent la croissance. La marge atteint 19,7 % en Amérique et 13,4 % en Asie-Pacifique.



Benoit Bazin, PDG, salue la solidité du nouveau profil du Groupe et reste confiant pour l'exercice : ' Je suis confiant que 2025 marquera une nouvelle année de succès pour Saint-Gobain '.



Le Groupe confirme enfin viser une marge d'exploitation annuelle supérieure à 11 % et dévoilera ses nouvelles ambitions stratégiques lors de la journée investisseurs du 6 octobre prochain.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 100,3000 EUR Euronext Paris -0,89%