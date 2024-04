Saint-Gobain: baisse de 8,5% du chiffre d'affaires 1T à 11,35 milliards d'euros

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe de matériaux de construction Saint Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 11,35 milliards d'euros au 1er trimestre 2024, une baisse de 8,5% sur un an liée au recul de la construction neuve en Europe et à un effet de périmètre sur la structure du groupe.

Saint-Gobain, qui continue d'anticiper pour 2024 "un repli de certains de ses marchés", a néanmoins maintenu sa prévision de parvenir à une "marge d'exploitation à deux chiffres" sur l'année 2024, et ce "pour la quatrième année consécutive", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le groupe approche désormais "un point bas" en Europe, a souligné auprès de l'AFP le directeur général du groupe Benoit Bazin, qui note une "amélioration séquentielle" des volumes sur le Vieux Continent à jours ouvrables comparables par rapport au dernier trimestre de 2023.

De janvier à mars, l'activité construction neuve a été encore très difficile en Allemagne, en Suède et en France notamment, mais elle ne représente que 12% du chiffre d'affaires total du groupe, selon M. Bazin qui mise sur la hausse en volume du marché hypothécaire au Royaume-Uni et des prêts en France pour envisager une reprise progressive dans le secteur.

Au premier trimestre, l'Europe du Nord s'est inscrite en baisse de 11%, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique (dont la France) se sont repliés de 10,1%, et l'Amérique latine de 10,8%. Mais l'Amérique du Nord a augmenté de 5,9% et l'Asie-Pacifique de 4,5%.

L'activité des trois premiers mois de l'année a été marquée aussi bien par des avancées géographiques - avec des acquisitions importantes en Australie et au Canada - que stratégiques, avec la montée en puissance de la chimie de la construction (six acquisitions annoncées ou finalisées dans ce domaine depuis le 1er janvier), souligne le communiqué du groupe.

Le recul de 8,5% des ventes du premier trimestre s'explique aussi par le fait que les chiffres se comparent avec un premier trimestre 2023 qui incluait pendant une partie du temps des activités de distribution, de transformation du vitrage et d'isolation en mousse au Royaume-Uni qui ont ensuite été cédées, ainsi que certaines activités en Amérique du nord et en Asie-Pacifique qui sont sorties du périmètre.