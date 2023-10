Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: annulation de 7,57 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir procédé à l'annulation de 7 577 049 actions autodétenues achetées sur le marché.



A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 506 millions d'actions et le nombre de titres en circulation à 503 millions d'actions, contre 511 millions à fin décembre 2022.



Un montant de 496 millions d'euros a été alloué par le Groupe au rachat de ses propres actions en 2023 à ce jour (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié).



Avec plus de 1,5 milliard d'euros de rachat d'actions réalisé depuis 2021, le Groupe est en avance sur l'objectif de rachat de 2 milliards d'euros sur 5 ans (2021-2025).





