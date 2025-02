Saint-Gobain : amélioration de sa rentabilité opérationnelle en 2024

(AOF) - Saint-Gobain a dévoilé des résultats annuels robustes, d'où ressortent un résultat net part du groupe en progression de 6,6 %, à 2,84 milliards d'euros et un Ebitda en hausse de 2,9%, à 7,2 milliards d'euros. Le spécialiste des matériaux et produits pour la construction a dégagé pour la quatrième année consécutive, un taux de marge d'exploitation à deux chiffres à 11,4 % (après 11 % en 2023). Le chiffre d'affaires annuel s'affiche à 46,6 milliards d'euros, en repli de -2,2% à taux de change comparables.

Le cash flow libre "record" en 2024 atteint 4 milliards d'euros.

L'an dernier, le groupe a poursuivi sa croissance à l'international avec plusieurs acquisitions dont celles de Ovniver, un acteur de la chimie de la construction au Mexique et en Amérique centrale, et Fosroc, un Britannique en réalité fortement implanté en Inde, au Moyen-Orient, et en Asie-Pacifique.

Il a également renforcé sa présence au Canada en signant la reprise de Bailey, spécialisé dans les ossatures métalliques et s'est installé en Australie avec l'acquisition du numéro un local des matériaux et produits pour la construction,CSR, sa plus grosse acquisition depuis vingt ans (2,7 milliards d'euros).

Le directeur général, Benoit Bazin, s'est dit "confiant" pour 2025 dans un communiqué, notamment "grâce à la bonne dynamique de la plupart de nos régions et une reprise progressive en Europe de l'Ouest, ainsi qu'à la bonne intégration de nos récentes acquisitions."

Le groupe dit par ailleurs avoir atteint ses objectifs fixés en 2021 dans son plan "Grow & Impact".

Saint-Gobain a annoncé anticiper une marge d'exploitation supérieure à 11% en 2025.

