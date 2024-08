Saint-Gobain : acquisition du Mexicain Ovniver Group pour 740 millions d'euros

(AOF) - Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir le mexicain Ovniver Group pour 815 millions de dollars en numéraire (environ 740 millions d'euros). "Cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction, et portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays", a déclaré le groupe dans un communiqué.La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025.

Après les acquisitions de Chryso, GCP et Fosroc (en cours), cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction.

Ovniver Group devrait générer en 2024 un chiffre d'affaires de 285 millions de dollars, avec une croissance d'environ 20% par an en moyenne sur les 5 dernières années, et atteindre une marge d'Ebitda estimée à 21,7%.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.