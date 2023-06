Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: accord d'achat de biométhane à TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé avec Saint-Gobain France un accord de vente de 100 GWh de biométhane sur une période de trois ans à partir de 2024, du biométhane qui sera produit sur son site de BioBéarn, entré en service en début d'année.



Par l'acquisition des garanties d'origine, et du fait de leur certification durable, Saint-Gobain pourra ainsi attester, dans le cadre du système d'échange des quotas d'émission de l'UE, de la décarbonation de ses consommations énergétiques en France.



'Ce contrat constitue par ailleurs un exemple en matière de vente de biométhane non soutenue par des subventions et donc sur une base purement commerciale', met en avant le groupe énergétique.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.98%