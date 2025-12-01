 Aller au contenu principal
Saint-Gobain accélère son recentrage avec des cessions, en Europe et au Brésil
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 18:01

Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de SFIC Belgique le 3 novembre, un distributeur spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds. L'enseigne réalisait un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 MEUR, comptait 123 collaborateurs et opérait 10 agences couvrant l'ensemble du territoire belge.
Le Groupe annonce également la finalisation, le 1er décembre, de la vente de Tumelero au Brésil, active dans la distribution de matériaux de construction et fortement implantée dans le sud du pays. Tumelero exploite 16 magasins et 1 centre logistique dans l'État de Rio Grande do Sul, employait près de 580 salariés et générait environ 40 MEUR de revenus annuels.
Ces deux opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement du profil du Groupe, en cohérence avec les objectifs du plan 'Lead & Grow'.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
85,4000 EUR Euronext Paris -0,63%
