Saint-Gobain accélère dans l'étanchéité avec le rachat de Xypex

Le groupe de matériaux de construction renforce son offre de chimie de la construction pour les infrastructures et le non-résidentiel grâce à une technologie d'imperméabilisation à forte valeur ajoutée.

Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Xypex, spécialiste des adjuvants et revêtements d'imperméabilisation par cristallisation, basé à Vancouver (Canada).

Xypex, présent dans plus de 100 pays, emploie environ 170 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires de 110 M de dollars canadiens en 2026. L'opération enrichit le portefeuille de solutions d'étanchéité de Saint-Gobain avec une technologie complémentaire destinée notamment aux marchés des infrastructures, des transports, de l'eau et des travaux souterrains.

Le groupe entend également accélérer les ventes croisées et générer des synergies commerciales et opérationnelles en combinant le modèle de prescription de Xypex avec son réseau mondial de distribution et sa plateforme de chimie de la construction.

La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", qui vise à renforcer la position de Saint-Gobain dans la chimie de la construction et à accélérer sa croissance sur les marchés du non-résidentiel et des infrastructures.

Le titre Saint-Gobain a reculé de 1,32% ce lundi à Paris.