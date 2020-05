Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain a tiré €2,41 mds de la cession de sa participation dans Sika Reuters • 27/05/2020 à 09:00









PARIS, 27 mai (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé mercredi que la cession de sa participation dans le chimiste suisse Sika SIKA.S lui avait rapporté 2,56 milliards de francs suisses, soit environ 2,41 milliards d'euros. "Cette cession aura permis à Saint-Gobain de générer un gain brut s'élevant à 1,54 milliard d'euros depuis mai 2018", précise Saint-Gobain dans un communiqué. Saint-Gobain avait annoncé mardi avoir vendu l'intégralité de sa participation dans Sika, soit 10,75% du capital, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Cette participation était le fruit d'un accord conclu en mai 2018 avec Sika pour mettre fin à une longue bataille. "La réalisation d'un tel retour sur investissement est un développement très positif pour le groupe. Les gains de cette cession renforceront le bilan, la flexibilité financière et la position de liquidité de Saint-Gobain dans un environnement qui demeure incertain", commente dans ce communiqué le président-directeur général de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar. Le groupe ajoute qu'il réexaminera d'ici la fin de l'année sa politique en termes de retour aux actionnaires. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.65% SIKA SIX Swiss Exchange -5.74%