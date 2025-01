Saint-Gobain: a finalisé l'acquisition d'OVNIVER Group information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition annoncée d'OVNIVER Group (marque Cemix), acteur de référence dans la chimie de la construction au Mexique et en Amérique centrale.



Après les acquisitions de Chryso, GCP et FOSROC (en cours), cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction. Cela portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays (pro forma).



OVNIVER Group a généré un chiffre d'affaires estimé à 285 millions de dollars en 2024, avec une croissance d'environ 20% par an en moyenne sur les 5 dernières années.



OVNIVER Group sera consolidé au sein de la Région Amériques.





