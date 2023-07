Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : +6%, et nouveau record à 62,13E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Saint Gobain s'envole de +6% et inscrit un nouveau record à 62,13E.

Le titre ouvre un 'gap d'évasion' au-delà de 58,64E (et du précédent record annuel des 59E du 25/07).

Le titre efface le zénith des 58,25/58,3E du 3 mars dernier... et prend le chemine des 67E (règle du report d'amplitude en sortie de corridor 49/58E).





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +4.95%