Saint Gobain : -3%, retrograde sous 98E

(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche de -3% et retrograde sous 98E: le titre multiplie les échecs sous 102,5/013E depuis le 20 mars dernier... mais il se maintient résolument au-dessus de 93,5E (et 94,5E le plus souvent) depuis le 25 avril dernier.





