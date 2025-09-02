 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 674,62
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Saint Gobain : -2% sous 90,9E, menace le support des 91E
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:52

(Zonebourse.com) - Saint Gobain corrige de -2% sous 90,9E et menace le support des 91E du 1er août : ce n'est pour l'instant qu'une incursion marginale et pas d'un signal de baisse confirmé.
Difficile d'écarter le risque d'une glissade sous 90,4E (ex-'gap' du 24 avril) en direction des 83,6E, ex-'gap' du 11 avril ou de 79,8E puis 76,6E, plancher annuel du 9 avril.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
90,5800 EUR Euronext Paris -2,54%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank