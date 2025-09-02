Saint Gobain : -2% sous 90,9E, menace le support des 91E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 12:52









(Zonebourse.com) - Saint Gobain corrige de -2% sous 90,9E et menace le support des 91E du 1er août : ce n'est pour l'instant qu'une incursion marginale et pas d'un signal de baisse confirmé.

Difficile d'écarter le risque d'une glissade sous 90,4E (ex-'gap' du 24 avril) en direction des 83,6E, ex-'gap' du 11 avril ou de 79,8E puis 76,6E, plancher annuel du 9 avril.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 90,5800 EUR Euronext Paris -2,54%