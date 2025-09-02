Saint Gobain : -2% sous 90,9E, menace le support des 91E
Difficile d'écarter le risque d'une glissade sous 90,4E (ex-'gap' du 24 avril) en direction des 83,6E, ex-'gap' du 11 avril ou de 79,8E puis 76,6E, plancher annuel du 9 avril.
Valeurs associées
|90,5800 EUR
|Euronext Paris
|-2,54%
