Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain :-2,5% sous 80E,en queue de peloton du CAC40 information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - Une fois n'est pas coutume, Saint Gobain chute de-2,5% sous 80E (ex-résistance du 31 juillet et 3 septembre), et se retrouve en queue de peloton du CAC40.

Le titre peut tenter de s'appuyer sur le support oblique moyen terme qui gravite vers 77E mais en cas de rupture, gare à la rechute sur 71E, le plancher du 6 août.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN 79,94 EUR Euronext Paris -2,51%