Sainsbury's-La croissance des ventes ralentit au T1, à l'instar de Tesco

Sainsbury's SBRY.L , deuxième groupe de supermarchés britannique, a emboîté mardi le pas à Tesco TSCO.L en faisant état d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, tout en maintenant inchangées ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice.

L'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix de l'énergie, avec ses répercussions sur le moral des consommateurs et leurs dépenses, vient s'ajouter aux défis auxquels sont confrontés le secteur de la grande distribution britannique et l'économie dans son ensemble.

Sainsbury's, qui détient une part de marché de 15,3% du marché britannique de l'alimentation, a indiqué que ses ventes à périmètre constant, hors carburant, avaient progressé de 2,1% au cours des 16 semaines closes le 20 juin — un chiffre inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une croissance de 2,7%, et aux 3,1% enregistrés au trimestre précédent.

Sainsbury's devait faire face à une base de comparaison difficile au premier trimestre de l'année dernière, où les ventes à périmètre constant avaient progressé de 4,7%, soutenues par des conditions météorologiques favorables et les perturbations liées à une cyberattaque subie par son concurrent Marks & Spencer <MKS.L et the Co-op 42TE.L .

Au début du mois, Tesco a annoncé que la croissance de ses ventes à périmètre constant au premier trimestre avait ralenti à 1,8%.

Environ un quart des ventes de Sainsbury's concerne les produits non alimentaires, ce qui rend l'enseigne plus exposée que Tesco à tout ralentissement des dépenses discrétionnaires.

"Nous avons connu un début d’année encourageant, mais l’impact du conflit au Moyen-Orient sur nos clients et notre activité reste incertain", a déclaré Sainsbury’s.

Le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, tablant sur un résultat d'exploitation sous-jacent total compris entre 975 millions et 1,075 milliard de livres sterling (1,29 à 1,42 milliard de dollars). Elle avait réalisé un résultat de 1,025 milliard de livres sterling en 2025-2026.

Avant les annonces de mardi, les analystes tablaient en moyenne sur 1,061 milliard de livres sterling pour l'exercice 2026/27.

L'action Sainsbury's a progressé de 14% au cours de l'année écoulée.

(Rédigé par James Davey; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)