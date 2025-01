Sainsbury: objectif confirmé après une fin d'année en ligne information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Sainsbury a annoncé vendredi avoir gagné des parts de marché durant la période cruciale des fêtes de fin d'année, ce qui n'empêchait pas le deuxième distributeur britannique de perdre du terrain ce matin à la Bourse de Londres.



La chaîne de supermarchés a déclaré que ses ventes totales sur les 16 semaines closes au 4 janvier avaient augmenté de 2,8% hors carburant, alors que le consensus visait une hausse de 3,3%.



Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 4,1%, tandis que les ventes d'habillement et de marchandises diverses ont reculé de 0,1%.



Pour son exercice 2024/2025, le groupe indique prévoir un résultat opérationnel courant en ligne avec le consensus, dans le milieu de sa fourchette allant de 1,01 à 1,06 milliard de livres sterling.



A l'instar de Tesco et de Marks & Spencer qui avaient subi hier des prises de bénéfices suite à leur point d'activité de Noël, le titre Sainsbury cédait plus de 3% ce matin, après avoir gagné plus de 14% entre la mi-décembre et début janvier.





