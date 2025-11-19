Sage bien orienté après des résultats annuels de bonne facture
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 09:40
En données sous-jacentes, il a engrangé un BPA annuel en croissance de 18% à 43,2 pence, avec une marge opérationnelle améliorée de 1,5 point à 23,9% pour des revenus en progression de 10% à 2,51 milliards de livres (+9% en organique).
'L'IA ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises et crée une opportunité significative pour Sage, nous permettant d'améliorer et d'accélérer les avantages que nos logiciels apportent', met en avant son CEO Steve Hare.
Fort de ces résultats solides, Sage va proposer un dividende final de 14,4 pence, augmentant ainsi son dividende annuel total de 7% à 21,85 pence, et lance un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 300 millions de livres.
Ce programme reflète notamment sa confiance dans ses perspectives : il vise une croissance organique de ses revenus de 9% ou plus pour l'exercice 2026, et une marge opérationnelle continuant de progresser pour l'exercice en cours et au-delà.
Valeurs associées
|1 106,500 GBX
|LSE
|+2,83%
A lire aussi
-
Le procès de 35 personnes accusées d'avoir joué un rôle dans l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord qui a fait 63 morts, s'est ouvert mercredi matin en présence de nombreuses familles et proches endeuillés. Le feu avait pris dans la nuit du 15 au 16 ... Lire la suite
-
La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant au moins neuf personnes à Ternopil, dans l'ouest du pays, et endommageant les infrastructures énergétiques et de transport, a déclaré le président Volodimir ... Lire la suite
-
Interparfums < IPAR.PA > chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d’affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ". Vers 08h46 GMT, le titre cédait
-
"Non, je ne me tairai pas": au lendemain des obsèques de son frère Mehdi à Marseille, Amine Kessaci a réaffirmé dans une tribune au Monde sa volonté d'"agir" face au narcobanditisme, estimant qu'une "lutte à mort est engagée". Le militant écologiste originaire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer