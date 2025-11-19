 Aller au contenu principal
Sage bien orienté après des résultats annuels de bonne facture
19/11/2025 à 09:40

Sage Group gagne plus de 3% sur les premiers échanges à Londres, l'éditeur de progiciels ayant fait part de résultats de bonne facture au titre de son exercice 2025, lui permettant notamment de lancer un programme de rachat d'actions.

En données sous-jacentes, il a engrangé un BPA annuel en croissance de 18% à 43,2 pence, avec une marge opérationnelle améliorée de 1,5 point à 23,9% pour des revenus en progression de 10% à 2,51 milliards de livres (+9% en organique).

'L'IA ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises et crée une opportunité significative pour Sage, nous permettant d'améliorer et d'accélérer les avantages que nos logiciels apportent', met en avant son CEO Steve Hare.

Fort de ces résultats solides, Sage va proposer un dividende final de 14,4 pence, augmentant ainsi son dividende annuel total de 7% à 21,85 pence, et lance un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 300 millions de livres.

Ce programme reflète notamment sa confiance dans ses perspectives : il vise une croissance organique de ses revenus de 9% ou plus pour l'exercice 2026, et une marge opérationnelle continuant de progresser pour l'exercice en cours et au-delà.

