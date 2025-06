Saft: a signé un partenariat exclusif avec Safran information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies et Safran Electrical & Power ont signé un partenariat exclusif pour développer un système de batteries haute tension pour l'aviation.



Le nouveau système de batteries haute tension est conçu pour répondre à la demande croissante d'électrification des avions.



Le système intègre des cellules lithium-ion haute performance, des technologies de pointe en matière de confinement thermique, de gestion du système et d'algorithmes liés à la sécurité, garantissant les normes de sécurité les plus élevées.



S'appuyant sur les dernières technologies de batteries, du lithium manganèse ferrophosphate (LMFP) actuel aux cellules à l'état solide dans un avenir proche, ce nouveau système garantira des performances optimisées adaptées aux exigences strictes de l'aviation.



' Unir nos forces avec Safran nous permettra d'accélérer l'innovation dans les systèmes de batteries haute tension pour répondre à la sécurité, à la performance et à la réduction des émissions ' a déclaré Cédric Duclos, Directeur Général de Saft.





