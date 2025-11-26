Safran, VusionGroup, Transgene... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Aramis

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers livrera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Société d'aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l'exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d'une durée de 25 ans, porte sur l'aménagement et l'exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Dassault Aviation / Thales

Dassault Aviation et Thales, à travers cortAIx, son accélérateur d'intelligence artificielle (IA), ont conclu un partenariat stratégique pour le développement d'une IA maîtrisée et supervisée pour l'aéronautique de défense. Ce partenariat a été signé le 18 novembre par Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, et Patrice Caine, PDG de Thales. L'annonce en a été faite ce mardi à Paris, au Grand Palais, à l'occasion du Sommet international Adopt AI. Aucun détail financier sur ce partenariat n'a été divulgué.

Graine Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes détaillera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Groupe SBM

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, le Groupe SBM a enregistré une croissance de 10%, à 542,5 millions d'euros, de son chiffre d'affaires. Cette amélioration a été soutenue par la forte activité estivale dans le Resort, qui a entraîné une progression de l'ensemble des secteurs d'activité du groupe. En parallèle, le résultat opérationnel s'est installé à 105,4 millions (+12,25%) et le bénéfice net a atteint 127 millions d'euros (+6,1%).

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles dévoilera ses résultats du premier semestre.

Median Technologies

Median Technologies a annoncé sa participation à la conférence annuelle de la Radiological Society of North America, qui se tiendra à Chicago du 30 novembre au 4 décembre. Lors de cet événement, la société présentera son logiciel dispositif médical eyonis LCS pour le dépistage du cancer du poumon. Median Technologies a développé eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques.

Netgem

Netgem et Vialis annoncent la signature d'un partenariat dans la gestion de l'offre TV-contenus. Cette collaboration s'articule autour de deux axes majeurs : la reprise par Netgem de la gestion complète de la plateforme TV et des contrats associés, et l'enrichissement significatif de l'offre Vialis avec les contenus innovants de Netgem. Dans le cadre de ce partenariat, Netgem reprendra à compter du 1er janvier 2026 la gestion de bout en bout du service TV de Vialis, incluant notamment la négociation des droits avec les éditeurs de contenu.

Obiz

Obiz annonce un chiffre d'affaires consolidé de 98,5 millions d'euros, à l'issue de l'exercice 2025 (d'une durée exceptionnelle de 9 mois), en croissance de 17%. Sur une base pro forma, le chiffre d'affaires de la plateforme digitale de marketing relationnel s'inscrit en hausse de 16%. "Au cours de l'exercice 2025, le groupe a intensifié la mise en œuvre d'un plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du groupe et renforcer la maîtrise des coûts", précise la société.

Safran

Safran a annoncé la signature d'un accord pour la création en Inde d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited (BEL). L'équipementier aéronautique français entend se développer dans le pays en matière d'aéronautique civile et militaire. "Safran va tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d'euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays", a déclaré le directeur général Olivier Andriès dans un communiqué.

Solutions30

Solutions30 et Spirii, fournisseur de solutions de plateforme pour la recharge des véhicules électriques, annoncent l'extension de leur partenariat stratégique. Déjà opérationnelle en Italie, la collaboration s'étend désormais à d'autres pays européens, avec un accent particulier sur la France, afin de soutenir le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique.

Transgene

Transgene a demandé hier soir à Euronext Paris de suspendre la cotation de ses action à compter de l'ouverture des marchés, ce mercredi, dans l'attente de la publication d'un communiqué annonçant le résultat de son augmentation de capital. La reprise des négociations sur Euronext Paris devrait intervenir jeudi 27 novembre.

Trigano

Le groupe dédié aux véhicules et équipements de loisirs annoncera ses résultats annuels.

Valneva

Valneva a dévoilé ce mercredi des résultats finaux d'étude positifs concernant l'utilisation d'une troisième dose de rappel de son vaccin expérimental contre la maladie de Lyme, VLA15, développé en partenariat avec l'américain Pfizer. Ces résultats, indique le fabricant de vaccins, confirment le bénéfice d'une vaccination annuelle avant chaque saison de Lyme. Aucun vaccin n'existe actuellement contre la maladie de Lyme. Le VLA15 est le vaccin candidat le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de phase 3 en cours

VusionGroup

VusionGroup a annoncé avoir signé un contrat avec le distributeur allemand spécialisé dans le bricolage OBI pour accélérer la digitalisation dans plus de 200 de ses magasins. Aucun détail financier de ce contrat n'a été dévoilé. "Les solutions que nous développons permettent à OBI d'atteindre une plus grande efficacité et de fixer de nouveaux standards dans son industrie. Ce partenariat marque une avancée majeure de notre présence en Allemagne, mais aussi dans la région DACH dans son ensemble ", déclare Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, VusionGroup.