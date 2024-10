Safran : VietJet Air réaffirme son engagement pour une importante commande de moteurs

(AOF) - Safran annonce que VietJet Air a réaffirmé son engagement pour une commande de plus de 400 moteurs LEAP-1B pour équiper des avions Boeing 737 MAX, ainsi que des moteurs de rechange supplémentaires. " Ces moteurs font partie de deux commandes précédemment annoncées en 2016 et 2018, et les livraisons des avions sont prévues pour débuter en 2025 ", précise l’équipementier aéronautique.

