Safran va ouvrir son premier centre de recherche hors de France au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 16:47
Dans un communiqué, le groupe - dont les activités outre-Manche s'étendent aujourd'hui des trains d'atterrissage aux commandes de vol, en passant par les nacelles et les moteurs d'hélicoptères - précise que ce nouveau centre sera dédié à l'électrification de la propulsion et des systèmes d'actionnement pour les avions de prochaine génération, ainsi qu'aux matériaux composites de haute performance.
Safran - qui rappelle être présent en Grande-Bretagne depuis 90 ans - a renforcé sa position dans le pays au fil des décennies via plusieurs acquisitions d'entreprises, une stratégie parachevée l'an dernier avec l'intégration des activités commandes de vol rachetées à Collins Aerospace.
Suite à cette opération, le groupe emploie désormais plus de 5 500 collaborateurs répartis sur 14 sites, pour un chiffre d'affaires annuel qui atteint 1,5 milliard de livres sterling.
