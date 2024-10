Safran va créer un atelier de maintenance de son moteur star au Maroc

( AFP / PASCAL PAVANI )

Le motoriste et équipementier aéronautique français Safran va mettre en place un site de maintenance et de réparation de son moteur vedette LEAP à Casablanca, au Maroc, dans le cadre d'un protocole d'accord signé lundi avec le gouvernement marocain.

Ce texte signé dans le cadre de la visite du président Emmanuel Macron à Rabat porte "sur la création d’un atelier de maintenance de moteurs LEAP qui sera opérationnel d'ici 2026", précise Safran dans un communiqué.

La construction de ce nouvel atelier de 25.000 m2 dans la zone aéroportuaire de Casablanca "s'inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement massif pour développer le réseau mondial de maintenance et de réparation qui accompagne la croissance de la flotte de moteurs LEAP", souligne Safran.

LEAP, moteur de dernière génération plus économe en carburant, équipe la majorité des familles d’avions monocouloirs de nouvelle génération Airbus A320neo, Boeing 737 MAX et COMAC C919, soit plus de 3.500 avions en service dans le monde, précise Safran.

"Je tiens à remercier le gouvernement marocain pour son soutien actif, ainsi que son accompagnement efficace sur notre projet de nouvel atelier de maintenance, qui renforce la présence stratégique de Safran au Maroc", a souligné Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines.

Le nouveau site sera accompagné de la création d'environ 600 emplois directs à horizon 2030, selon la même source.

A terme, il disposera d’une capacité de maintenance de 150 moteurs par an et permettra de répondre à la forte demande de maintenance pour le LEAP, en particulier pour les compagnies aériennes situées en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

Safran est présent au Maroc depuis 25 ans et y emploie près de 4.700 personnes au sein de 8 sociétés ou co-entreprises.

Comme d'autres fabricants de moteurs d'avions, Safran vend ses moteurs à perte dans une optique de rentabilité à long terme et tire le gros de ses revenus des services après-vente et l'entretien.