Safran: une solution se profile sur le dossier Collins en GB information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - La CMA, l'autorité de la concurrence britannique, a jugé vendredi que les concessions proposées par Safran afin de conclure le rachat de certaines activités de Collins lui semblaient à même de répondre aux inquiétudes en matière de concurrence qu'elle avait pu soulever la semaine passée.



Dans un communiqué, la Competition and Markets Authority indique que Safran lui a indiqué envisager la cession de l'ensemble de ses activités dans les stabilisateurs horizontaux réglables (THSA) pour avions, avec l'objectif d'apaiser ses craintes.



Vendredi dernier, l'agence antitrust avait exprimé ses inquiétudes sur le fait qu'un rapprochement entre Safran et Collins serait susceptible de réduire la concurrence sur ce marché.



La CMA prévoit maintenant d'examiner ces éléments plus en détail, notamment en sollicitant l'avis de tiers, avant d'éventuellement approuver l'acquisition au cas où toutes ses conditions devaient être satisfaites.





Valeurs associées SAFRAN 227,3000 EUR Euronext Paris -2,53%