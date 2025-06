Safran: une convention dans les RH avec l'armée de l'air information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé jeudi avoir signé une convention en vue de renforcer sa coopération en matière de ressources humaines avec l'armée de l'air et de l'espace française.



Conclu pour une durée de trois ans, cet accord porte sur plusieurs axes, à savoir la gestion des compétences, la reconversion professionnelle et la mobilité du personnel militaire.



L'objectif principal est de favoriser le reclassement, au sein de l'équipementier aéronautique, de militaires formés et expérimentés, en valorisant leur savoir-faire acquis dans les forces armées.



La convention prévoit également de promouvoir la réserve opérationnelle, en facilitant l'engagement des collaborateurs de Safran au sein de l'armée.





