Safran: une année 2024 "remarquable" malgré une baisse des ventes de son moteur phare

( AFP / PASCAL PAVANI )

Safran a vu son bénéfice net bondir de 51% en 2024 à 3 milliards d'euros en données ajustées grâce aux rémunératrices activités de services pour les moteurs en dépit de la chute des livraisons de Leap, son produit phare.

En données consolidées, le motoriste a enregistré une perte de 667 millions, contre un bénéfice de 3,44 milliards d'euros en 2023, le groupe prenant en compte des ajustements à venir liés à la couverture financière contre les fluctuations des taux de change, selon un communiqué.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 27,3 milliards d'euros, un record, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente.

"En dépit des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement et des pressions inflationnistes résiduelles, Safran réalise à nouveau une année remarquable, atteignant des niveaux records en termes de chiffre d’affaires, de résultat opérationnel et de cash-flow" (flux de trésorerie), s'est félicité le directeur général de Safran Olivier Andriès cité dans le communiqué.

La rentabilité a également progressé pour s'établir à 15%, portée "par le dynamisme des activités de services dans toutes les divisions" ainsi que par le retour à la profitabilité de la division Aircraft Interiors (qui fabrique des équipements des cabines d'avion), a-t-il ajouté.

- Satisfaire avionneurs et compagnies aériennes -

La chute des livraisons de moteurs Leap de 10% - conformément aux prévisions- à 1.407 unités en 2024 n'a pas noirci le tableau financier de Safran qui maintient son ambition d'augmenter en 2025 de 15% à 20% la fourniture de cet engin phare.

"La baisse des volumes a été plus que compensée par le mix clients (en ciblant ceux qui paient plus cher, ndlr) et les prix", souligne Safran.

Fabriqué par Safran et l'Américain GE dans le cadre de leur coentreprise CFM, Leap équipe la totalité des Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo -les modèles les mieux vendus des deux avionneurs- ainsi que les avions chinois COMAC C919.

"Afin de poursuivre notre croissance rentable, nos priorités pour 2025 sont de satisfaire les attentes de nos clients, qu'ils soient avionneurs ou compagnies aériennes, et d'améliorer la performance industrielle" dans le production des moteurs neufs et dans les activités de maintenance, réparation et révision (MRO), a souligné Olivier Andriès.

Safran vend ses moteurs à perte dans une optique de rentabilité à long terme, et tire le gros de ses revenus des services après-vente et de l'entretien.

Ce modèle économique est une source de tensions permanentes notamment avec Airbus qui accuse régulièrement Safran de privilégier les compagnies aériennes. Fin 2024, M. Andriès a toutefois souligné avoir exceptionnellement donné la priorité à Airbus afin d'aider le géant européen à atteindre ses objectifs de production.

Soutenues par la forte dynamique du trafic aérien, les activités de services pour moteurs civils ont encore cru de 25% en 2024.

Safran a dévoilé en octobre un plan d'investissements d'un milliard d'euros et de recrutement de 4.000 personnes à travers le monde pour étendre son réseau de maintenance à l'international.

Le groupe avait inauguré à cette occasion un centre à Bruxelles et signé un protocole d'accord portant sur la création d'un atelier de maintenance de Leap à Casablanca, au Maroc, qui sera opérationnel d'ici 2026.

Un site prévu à Hyderabad, en Inde, sera opérationnel en 2025 et un deuxième atelier à Querétaro, au Mexique, en 2026. En France, Safran prévoit l'extension des sites de maintenance de Villaroche et de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris, respectivement en 2025 et 2026.