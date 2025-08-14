Safran: UBS remonte son objectif de cours
14/08/2025
Le broker explique mettre à jour son modèle pour le groupe après la publication de ses résultats de deuxième trimestre, 'y compris le relèvement de ses objectifs ainsi que l'intégration de l'acquisition de Collins dans ses prévisions formelles'.
Valeurs associées
|293,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,45%
