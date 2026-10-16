Safran-Turkish Airlines et CFM signent un MoU sur plus de 600 moteurs LEAP-1B

Safran SA SAF.PA :
* TURKISH AIRLINES ET CFM SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR PLUS DE 600 MOTEURS LEAP-1B
Texte original https://tinyurl.com/yu657php
Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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