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Safran-Turkish Airlines et CFM signent un MoU sur plus de 600 moteurs LEAP-1B
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 10:41

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Safran SA SAF.PA :

* TURKISH AIRLINES ET CFM SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR PLUS DE 600 MOTEURS LEAP-1B

Texte original https://tinyurl.com/yu657php

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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