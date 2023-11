Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Safran gagne près de 2% à Paris alors que Berenberg a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre, tout en relevant de 160 à 175 euros son objectif de cours du fait de la vigueur du marché des pièces détachées pour avions commerciaux.



L'analyste note que le chiffre d'affaires sans surprise publié par l'équipementier aéronautique au titre du troisième trimestre cache en fait une croissance soutenue dans les services pour moteurs civils (+39%), dont les performances dépassent les prévisions du marché.



Berenberg souligne que cette forte demande pour les pièces de rechange a un effet positif au niveau du 'mix' prix du groupe, ce qui le conduit à relever d'environ 10% ses prévisions de résultats.





