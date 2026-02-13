 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Safran : test imminent de a résistance oblique des 335E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 11:25

Après pulvérisé le triple-top historique des 310E des 23 octobre puis 3 et 12 novembre puis celui des 325E des 13/14 janvier, Safran s'envole en direction de la résistance oblique moyen terme qui gravite vers 335E.
Mais la dernière oscillation entre 280 et 325E induit un potentiel de hausse en direction de 370E.



Valeurs associées

SAFRAN
334,0000 EUR Euronext Paris +8,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de l'usine Safran Aircraft Engines est visible sur le bâtiment du siège de la société à Blagnac, près de Toulouse
    Safran relève ses perspectives pour 2026, hausse des résultats en 2025
    information fournie par Reuters 13.02.2026 12:53 

    Safran a dit s'attendre vendredi à ‌une meilleure performance en 2026, le groupe ayant renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à ​la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils. Le groupe aéronautique et de défense français a fait ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles
    L'ESMA devrait superviser les plus grands gestionnaires d'actifs européens-blog BCE
    information fournie par Reuters 13.02.2026 12:53 

    L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) devrait coordonner la surveillance ‌des plus grands gestionnaires d'actifs opérant dans le bloc européen, tels que BlackRock et Amundi, afin d'éliminer les éventuels "angles morts" de ​la supervision nationale, ... Lire la suite

  • Le logo du groupe cosmétique français L'Oréal à Paris
    L'Oréal chute, la croissance des ventes au T4 déçoit (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.02.2026 12:53 

    L'Oréal chute en Bourse vendredi ‌au lendemain de la publication de ses résultats au quatrième trimestre, les ​ventes du groupe français de cosmétiques ayant manqué les attentes des analystes. A la Bourse de Paris, vers 08h55 GMT, l'action chute de 5,8% à ​368,8 ... Lire la suite

  • L'astronaute française Sophie Adenot à Cologne, le 5 janvier 2026 en Allemagne ( AFP / Pau Barrena )
    Sophie Adenot, une vie à rêver d'espace
    information fournie par AFP 13.02.2026 12:40 

    De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française à s'envoler vers l'espace, a suivi un parcours d'exception pour atteindre ce rêve. "Sophie est née astronaute", dit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank