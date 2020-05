Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran supprime 3.000 emplois au Mexique face au déclin de la demande Reuters • 08/05/2020 à 07:13









SAFRAN SUPPRIME 3.000 EMPLOIS AU MEXIQUE FACE AU DÉCLIN DE LA DEMANDE MEXICO (Reuters) - Le groupe français Safran a annoncé jeudi le licenciement de 3.000 employés au Mexique alors que l'industrie aéronautique fait face à un déclin sans précédent de la demande provoqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les deux usines de Safran à Queretaro, ville industrielle du centre du Mexique, font partie d'un vaste réseau d'usines tournées vers l'export qui ont permis de faire du pays d'Amérique centrale un acteur important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais ces usines sont contraintes depuis plusieurs mois de licencier massivement alors que les industriels à travers le monde ont revu à la baisse leurs prévisions de production du fait de la crise sanitaire, qui devrait provoquer cette année une profonde récession économique mondiale. "Nous faisons face à un déclin important des commandes de clients", a déclaré une porte-parole de Safran, troisième équipementier mondial du secteur aéronautique. "Malheureusement, cette situation pèse sur notre activité et nous devons prendre des mesures pour nous adapter aux requêtes de nos clients. L'une de ces mesures est une réduction de la charge de travail", a-t-elle ajouté dans un email transmis à Reuters. Le Mexique a recensé plus de 27.600 cas de contamination et 2.704 décès liés au coronavirus. (Daina Beth Solomon; version française Jean Terzian)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.47%