Safran: signe un contrat de 1,2 Md$ avec Emirates

(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'Emirates signe une série de contrats pour un montant total estimé à 1,2 milliard de dollars à Dubaï.



Les contrats signés dans le cadre du salon de Dubaï portent sur des sièges haut de gamme destinés à équiper les nouveaux A350, 777X-9 et B777-300 d'Emirates, des équipements de cabine, des systèmes de roues et de freins carbone, des services de réparation pour les trains d'atterrissage, des services de retrofit et de MRO.



' Les contrats annoncés posent de fait les bases d'une croissance continue pour Safran, en accompagnant dans son propre développement notre client, qui est aujourd'hui un leader sur le marché mondial. Nous sommes donc plus que jamais tournés vers l'avenir. ' a déclaré Olivier Andriès, Directeur Général de Safran.





