 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 949,48
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran signe un accord avec Calidus pour les services de livraison aérienne aux Émirats arabes unis
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 11:36

Calidus Holding Group, l'une des principales entreprises de défense et de fabrication, et Safran Electronics & Defense ont annoncé la signature d'un accord de collaboration pour répondre à la demande croissante de services de livraison aérienne aux Émirats arabes unis.

Dans le cadre de cet accord, Calidus et Safran Electronics & Defense s'associent pour développer conjointement une capacité de livraison aérienne pour les Émirats arabes unis.

Cet accord va ombiner les capacités industrielles de Calidus avec l'expertise de Safran dans les systèmes de parachutes de livraison individuelle et aérienne.

La coopération portera aussi sur la production d'une gamme complète de parachutes ronds pour des largages tactiques de masse.

Franck Saudo, DG de Safran Electronics & Defense, a déclaré : ' Ensemble, nous contribuons à l'avenir de la livraison aérienne aux Émirats arabes unis. '

Valeurs associées

SAFRAN
293,7000 EUR Euronext Paris -2,20%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank