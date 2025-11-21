Safran signe un accord avec Calidus pour les services de livraison aérienne aux Émirats arabes unis
Dans le cadre de cet accord, Calidus et Safran Electronics & Defense s'associent pour développer conjointement une capacité de livraison aérienne pour les Émirats arabes unis.
Cet accord va ombiner les capacités industrielles de Calidus avec l'expertise de Safran dans les systèmes de parachutes de livraison individuelle et aérienne.
La coopération portera aussi sur la production d'une gamme complète de parachutes ronds pour des largages tactiques de masse.
Franck Saudo, DG de Safran Electronics & Defense, a déclaré : ' Ensemble, nous contribuons à l'avenir de la livraison aérienne aux Émirats arabes unis. '
