Safran: sélectionné pour motoriser l'hélicoptère H140 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines indique avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour motoriser son H140. Ce nouvel hélicoptère léger bimoteur de la classe des 3 tonnes sera motorisé par l'Arrius 2E, d'une puissance de 700 shp.



Modèle le plus avancé de la famille Arrius, l'Arrius 2E hérite des technologies innovantes développées pour les moteurs Arriel 2E et Arrano 1A (qui équipent respectivement les hélicoptères H145 et H160) afin d'améliorer son opérabilité et sa compétitivité.



'Grâce à ces améliorations, l'Arrius 2E bénéficie de coûts d'exploitation réduits et d'un programme d'entretien allégé affichant un délai entre deux révisions (TBO 3) de pas moins de 5.000 heures à la mise en service', précise Safran.





Valeurs associées SAFRAN 249,200 EUR Euronext Paris +4,44%