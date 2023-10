Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: sélectionné pour les Airbus A320/A321 de Wizz Air information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 14:04









(CercleFinance.com) - Safran Landing Systems a signé un contrat de cinq ans avec la compagnie Wizz Air pour assurer la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des trains d'atterrissage de 57 appareils de la famille Airbus A320.



Bruno Chiarelli, Directeur de la division MRO de Safran Landing Systems, a déclaré à cette occasion : ' Nous disposons de moyens industriels robustes et modernes qui nous permettent d'accueillir la demande grandissante de services MRO, servie par l'expertise et le savoir-faire de nos équipes. '



Julia Brix, Directrice des services techniques de Wizz Air, ' La compétitivité des services offerts par Safran, le niveau de qualité exceptionnel de ses équipements de première monte et ses engagements en termes de fiabilité, sont autant de raisons ayant motivé notre décision. '





